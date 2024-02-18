جميع أيام الأسبوع.. سكان بسمايا "يفقدون حياتهم" بالازدحام منذ أسابيع ولا أجوبة عن الأسباب

السومرية نيوز-محليات



يشكو أهالي مدينة بسماية منذ نحو 3 أسابيع من ازدحامات خانقة بدأت "تخرجهم من صوابهم"، دون الحصول على أجوبة او حلول حتى الان، حيث أصبحت مشاهد خروج الموظفين والطلبة من المدينة الساعة الخامسة فجرا، أمر معتاد ليتمكنوا من اللحاق باعمالهم.

ورصدت السومرية نيوز، منذ أيام، شكاوى عديدة ومقاطع فيديو لسكان أهالي بسماية وهم "يستصرخون" لنجدتهم، لكن دون جدوى، فيما بدأ الأهالي يطرحون مقترحات على بعضهم، حيث بدأ بعضهم يخرج بين الساعة الرابعة والخامسة فجرًا ليتمكن من اللحاق بدوامه، وهناك اخرون بدأوا بالفعل بالبحث عن منازل للايجار في بغداد لحين انتهاء الازدحام الذي يمتد على طول الطريق لغاية دخول بغداد وسريع محمد القاسم.



وتتضارب المعلومات عن أسباب الازدحام التي بدأ الأهالي يشهدونها منذ رفع سيطرة جسر ديالى نهاية الشهر الماضي، أي منذ نحو 20 يومًا، حيث سرعان ما تبددت الفرحة برفع السيطرة، بعد الازدحامات الشديدة التي بدأوا يشهدونها ويقضون فيها ساعات طويلة تصل الى 4 ساعات ليتمكنوا من دخول بغداد.



وتشير المعلومات الى ان الازدحامات جاءت بسبب اعمال تطوير جسر ديالى أو ما يعرف بجسر الرستمية، حيث ان هذه الاعمال هي السبب وراء الازدحامات الشديدة.