السجن 7 سنوات بحق منتحل صفة مدير مكتب المتابعة في رئاسة الوزراء

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "المدان قام بانتحال صفة وظيفية من الوظائف العامة بقصد الحصول على منافع مالية"، لافتا إلى أن "الحكم صدر وفقا لإحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً /1 و2 منه واستدلالا باحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".