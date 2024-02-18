التربية: 400 تلميذ يشاركون في مسابقة العراق الأولى للحساب الذهني

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إنه "دعما للقدرات الفكرية واستعدادا للمشاركة في بطولة الحساب الذهني التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع آيار المقبل، نظمت وزارة التربية المسابقة الوطنية الأولى على مستوى العراق في الحساب الذهني السريع بالتعاون مع مركز رغد لتنمية القدرات الذهنية في قاعات ملعب الشعب الدولي، اليوم".وأضافت الوزارة، أن "المسابقة استهلت بعد اداء المراسيم بكلمة الافتتاح ألقاها مدير عام المناهج رياض العمري ممثلا عن وزير التربية بين فيها مدى اهتمام الوزارة بالمواهب والطاقات الإبداعية العلمية والأدبية"، مشيدا بـ"جهود المنظمين للمسابقة ودورها في تعزيز وتشجيع الطلبة على الارتقاء بعلميتهم".وتابعت الوزارة، أن "الفعاليات أُختتمت بتوزيع الجوائز والكؤوس على الطلبة والتلاميذ الفائزين الذين بلغ عددهم (٤٠٠) تلميذ وطالب والمدارس المشاركة من (١٦) مديرية عامة للتربية".