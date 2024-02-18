بغدادي يناشد بحرقة: السكك أزالت مَحَلي ووزير النقل رفض شكوتي والسبب مُتنفذ

وقال عباس في حديث لـ السومرية، إنه "مؤجر نحو 20 متراً من الشركة العامة للسكك الحديدية ويدفع ايجارات بشكل دوري، لكن أحد الأشخاص المتنفذين أقام دعاوى قضائية ضده وردت عليه ثلاث مرات".وأضاف، أنه "بسبب هذا الشخص المتنفذ قامت السكك بتشميع المحل (لتصليح الدراجات) ثم هدمه"، مبيناً: "عندما ذهبت وسألت عن الأسباب رفضوا الإجابة".وأوضح، أن "السكك تؤجر المحرمات من مسافة 5 مترات فما فوق، والمحل الذي استأجرته يبعد 7 أمتار عن السجة"، مؤكداً انه "مستمر بدفع الايجار منذ 2017 وحتى الآن".وتابع عباس، "ذهبت إلى وزارة النقل وأطلعت الوزير على أوراقي الأصولية وتعهد بمتابعة القضية وانصافي لكنه لم يفعل شيئاً وعندما ذهبت إليه في المرة الثانية قال لي بالنص "اني ما اسمع منك" ورفض مشاهدة أولياتي".وأردف، "أما شركة السكك فأخبرتني بالنص "انت عليك تزيل هذا اقوى من عندك عنده فلوس ونفوذ" ما يدلل على وجود تواطؤ من الوزارة والشركة مع هذا الشخص المتنفذ".وطالب عباس، الجهات المعنية ورئيس مجلس الوزراء بـ"التدخل لإنصافه وتعويضه".