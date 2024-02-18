بالصور.. هذا ما فعلته "الموجة الفيضانية" في صلاح الدين

شهدت صلاح الدين تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة "الموجة الفيضانية" التي ضربت المحافظة مؤخراً.

وتوزعت تلك الأراضي في مناطق الحردانية وجويرزات، فضلاً عن الأراضي بمحاذاة نهر دجلة، إذ غمرت المياه حقول الحنطة.

وشهد العراق خلال الأيام القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وسيول قوية في مناطق عدة وتحديد المحافظات الشمالية من البلاد.

أدناه صور توضح تضرر الأراضي الزراعية..