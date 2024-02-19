قائمة بأبرز ازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع الدورة من محطة اللؤلؤة لغاية مدخل بغداد الجديدةشارع المصافي مزدحمشارع وجسر الطابقين بالكاملشارع قطر الندى من السيدية وجسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغدادشارع البياع من تقاطع الدرويش وصولا الى شارع المطار في حي العاملشارع المطار وسريع القادسية من نزلة سريع الشعلة لغاية ساحة الاحتفالاتسريع محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية نفق النداءشارع حيفا من جسر 14 رمضان لغاية جسر باب المعظمشارع أبو جعفر المنصور من سكة القطار لغاية ساحة أبو جعفر