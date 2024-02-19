الكمارك: ضبط 25 شاحنة مخالفة لضوابط الاستيراد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز تحريات كمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط 25 شاحنة محملة بـ( منظفات ، اجهزة طرد مركزية ، خشب ، ادوية بشرية ، ادوات احتياطية للسيارات ، جبس ، حلويات ، هياكل حديدية ، خراطيم بلاستيكية ، ورق رول ، انابيب بلاستيك ) ومواد متنوعة اخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".واضافت أن "عملية الضبط جرت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم أتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل".