الكشف عن موعد افتتاح مجسّر تقاطع قرطبة في بغداد

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "اطلع على سير العمل بمشروع مجسّر تقاطع قرطبة (أحد مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية)، الجاري العمل به في منطقة الباب الشرقي ببغداد".وتفقد "موقع المشروع، واطلع على مراحل سير العمل فيه، مشيداً بجهود العاملين في هذا المشروع المهم، وذلك لاختزالهم وقت إنجاز المشروع ليكون افتتاحه في شهر نيسان من هذه العام، بعد أن كان مقرراً افتتاحه في شهر حزيران".ويعد مشروع مجسّر قرطبة، وفق البيان، "أحد أبرز مشاريع فكّ الاختناقات المرورية، ويبلغ طوله الكلي (700)م، وعرضه (20)م، ويحتوي المجسّر على(27) فضاءً، ويتضمن مسارين للذهاب ومسارين للإياب، ويقع بامتداد شارع بورسعيد بعد نفق ساحة الطيران، عبوراً فوق طريق محمد القاسم السريع".