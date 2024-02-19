الخطوط الجوية توضح حقيقة حدوث مشاجرة مع مراجعين لمكاتبها في بغداد

وقالت إدارة الخطوط الجوية العراقية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، انه "ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو نُسب لأحد مكاتب الشركة، والذي يوثق حدوث مشاجرة بين مراجعين وعاملي إحدى شركات السياحة والسفر، التي لا صلة لها بالخطوط الجوية العراقية".وأضافت، أننا "نستغرب ترويج مثل هذه الأكاذيب على صفحات في مواقع التواصل، والتي يقف خلفها متضررون من حملات الإصلاح والتعافي التي يشهدها الناقل الوطني"، موضحة انه "نعم هي معلومات مضللة عن مكاتب الشركة، التي تشهد انتظاما في عملها والتزاما بالسياقات القانونية والإدارية، والتي تشهد متابعة مباشرة من الجهات الرقابية في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".ودعت المواطنين، بحسب البيان، إلى "توخي الدقة وعدم التعاطي مع هذه الصفحات المغرضة والمضللة للرأي العام، التي لا تريد للبلاد خيراً"، مؤكدة انه "سنعمل على إتباع الإجراءات القانونية للرد على كل من يحاول الإساءة أو التقليل من شأن الناقل الوطني".