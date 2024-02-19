أول عراقية بدرجة "ربان" تنفذ رحلة من بغداد إلى دبي

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، مساء الاثنين، عن تنفيذ أول عراقية بدرجة "ربان طائرة" رحلة من بغداد إلى دبي.

وقالت الخطوط في بيان، "بحضور ورعاية وزير النقل رزاق محيبس السعداوي نظمت الخطوط الجوية العراقية اليوم الاثنين، داخل مطار بغداد الدولي حفل استقبال وتكريم للكابتن رزين محمد الدوسكي بمناسبة ترقيتها الى درجة ربان طائرة كأول امرأة عراقية تحمل هذه الصفة تنضم لفريقها الجوي الرائد".

ونقل البيان عن السعداوي قوله، إن "وصول الدوسكي الى هذه الإنجاز التاريخي والتي نفذت رحلتها الأولى بين بغداد ودبي يدل على الجهود التي تبذلها وزارة النقل وإدارة الخطوط الجوية العراقية للطاقات الشبابية والحرص على إيلاء المرأة دور بارز بمختلف جوانب العمل في جميع تشكيلات الوزارة".

من جانبها اعربت الدوسكي، عن "فخرها بتمثيل الخطوط الجوية العراقية التي يمتد تاريخ تأسيسها الى أكثر من سبعة عقود من الزمن"، مضيفة "هي فرصة مهمة لتحفيز لشباب العراقي وخاصة النساء لمتابعة أحلامهم وتحقيق أهدافهم بالعزيمة والإصرار".