العمل تعلن شمول شخص تعرض لصعقة براتب المعين

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن شمول شخص تعرض لصعقة في محافظة البصرة براتب المعين.

وقالت الوزارة في بيان، "وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي بشمول احد موظفي وزارة الكهرباء في محافظة البصرة براتب المعين بعد تعرضه لحادثة الصعق الكهربائي والذي ادى الى بتر اطرافه الاربع وهو ما يزال يرقد في المستشفى لتلقي العلاج".

ونقل البيان عن رئيس هيئة الإعاقة والاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الرحيم قولها، إن "مثل هكذا حالات انسانية هي المستحق الحقيقي للشمول بامتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013 بما فيها راتب المعين المتفرغ اضافة الى باقي الامتيازات التي اقرها القانون".