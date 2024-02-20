الموقف المروري.. خارطة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:سريع القناة من جسر الرستمية الى صعدة محمد القاسمسريع القناة من مدخل الأمين لغاية مدخل زيونةشارع مثنى الشيباني من البلديات متصلا بمجسر حمورابي وصولا لمجسر حماةسريع وجسر الدورة من المصفى الى نزلة سريع محمد القاسمشارع وجسر الطابقين من شارع المصافي لغاية ساحة الطابقينمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغايسة مستشفى الجملة العصبيةشارع قطر الندى وجسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغدادساحة النسور وساحة قحطان من جميع الاتجاهاتشارع المطار وسريع القادسية ازدحام خفيف وماشي لغاية ساحة الاحتفالاتشارع الأردن لغاية الداووديشارع المعتز واشارة البياع والحي الصناعي