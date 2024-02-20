إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دائرة المحاسبة باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الحالي"، داعية "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها".كما دعت الوزارة، "وسائل الإعلام كافة ورواد منصات التواصل الإجتماعي الى التحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم ترويج معلومات من شأنها إرباك الرأي العام ومنها ما يتعلق بمواعيد تمويل الرواتب وغيرها من الأنباء دون الرجوع الى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة"، وفقا للبيان.