توضيح من التربية بشأن آلية توزيع محاضري العقود

أفاد بذلك المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، موضحاً أنَّ وزارته لم تعلن أسماء المقبولين لتعيين المحاضرين بصفة عقد لغاية الآن، معرباً عن أمله بأن يتم إعلانها حال الانتهاء من عملية تدقيق تعيينهم مباشرة، بسحب صحيفة الصباح الرسمية.وكانت الوزارة بداية الشهر الحالي، قد وجهت المتقدمين للتعيين كمحاضرين بصفة عقد، بتحديث بياناتهم بحسب الرقم الخاص بكل متقدم على التعيين.وأضاف السيد في السياق ذاته، انه ستتم معالجة نقص الاختصاصات المختلفة في المدارس ضمن بغداد ومحافظات البلاد بالمتعينين حديثاً، منوهاً بان النقص بذلك، متفاوت بين مديرية وأخرى، وبين محافظة وأخرى ايضاً.الى ذلك أفاد مدير عام تربية الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي بأنَّ مديريته كانت قد كثفت جهودها لانجاز معاملات محاضري وإداريي 2020 الخاصة بمديريته، وانجزتها الشعبة القانونية بالكامل وعدوا متعاقدين بعد ان تم تجديد عقودهم، ومنها حقهم القانوني بذلك بعد ان كانت بعض الاشكالات بخصوص تعاقدهم.وكشف عن أن أعداد محاضري وإداريي 2020، كثيرة وقدموا سلسلة إنجازات في المدارس التي خدموا فيها مجاناً خلال الأعوام الماضية، مشيراً في السياق ذاته، إلى انهم أسهموا بتخرج أجيال ناجحة من مختلف المراحل العمرية ضمن المدارس الابتدائية والثانوية، وفقا للصحيفة.