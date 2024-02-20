انقطاع الماء عن سكان الرصافة.. استنفار في بغداد

وذكر بيان للأمانة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "كسراً حدث في احد انابيب نقل الماء الرئيسة أدى الى قطع الماء عن مناطق جانب الرصافة من العاصمة"، مبيناً أن "هذا الكسر كان بسبب اعمال لاحدى الشركات العاملة داخل مقر وزارة الداخلية".وأشار البيان، إلى أن "ملاكات امانة بغداد مستنفرة بالعمل من اجل اصلاح الكسر في هذا الانبوب واعادة ضخ الماء بشكل طبيعي بأسرع وقت ممكن".