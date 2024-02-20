في بغداد.. مهرجان دولي للفن التشكيلي

تحتضن العاصمة بغداد مطلع الشهر المقبل، مهرجان الواسطي الدولي للفن التشكيلي الذي تقيمه دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي في بيان، إنه "تم انجاز كافة متطلبات مهرجان الواسطي الدولي بدورته 15 للعام 2024 الذي سيقام في الثالث من شهر آذار المقبل على قاعات الدائرة".

وبين أن "هذه الدورة ستشهد مشاركة مهمة من فنانين من مختلف دول العالم ومنها فرنسا وتركيا وايران ودول عربية كمصر والمغرب والإمارات والجزائر والاردن وسوريا وتونس ولبنان وقطر ودول أخرى، من خلال أعمال فنية لعدد من الفنانين المهمين".

وكشف العبادي أن "مشاركات الفنانين العراقين بالمهرجان ستكون بأعمال متميزة وذات قيمة فنية وتقنية عالية وتعد ضمن الصف الأول لاهم المبدعين العراقيين"، موضحاً أن "هذا المهرجان سيتضمن فعاليات عديدة وسيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني وإشراف السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار د.أحمد فكاك البدراني".

ومهرجان الواسطي هو فعالية فنية تعود الى عام 1972، وتحتضنها دائرة الفنون العامة سنوياً بمشاركة عشرات الفنانين لعرض أهم نتاجاتهم الفنية، ويعود اسم المهرجان الى الرسام والخطاط العربي الشهير يحيى بن محمود الواسطي.