نائب تطالب بفتح تحقيق بعد الاعتداء على متظاهرين في البصرة

طالبت النائب سارة الصالحي، بفتح تحقيق بعد الاعتداء على متظاهرين في محافظة البصرة.

وقالت الصالحي في بيان أدناه نصه، "على اثر الاحداث الاليمة التي وقعت امام شركة غاز البصرة حيث تعرض مهندسون ومهندسات للاعتداء من القوات الامنية نشير الى أن هذا الاعتداء ليس الاول من نوعه".

ودعت الصالحي وزير الداخلية الى "فتح تحقيق فوري لكشف حقيقة هذه الاحداث ومحاسبة المسؤولين عن هذا السلوك القانوني".

وكان مصدر أمني أفاد، الثلاثاء، بتعرض المهندسين المتظاهرين أمام شركة غاز البصرة، إلى اعتداءات بالضرب على يد قوات "مكافحة الشغب".