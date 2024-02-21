طقس العراق حتى بداية الأسبوع المقبل.. صحو وتفاوت بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وبينت الهيئة أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية في الأقسام الغربية منها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وتابعت أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".