التربية تحدد موعد اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للمتوسطة والإعدادية

السومرية نيوز – محليات



حددت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات التمهيدية (الخارجيون) للمرحلتين المتوسطة والإعدادية.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، في بيان ورد للسومرية نيوز، "سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات التمهيديّة (الخارجيّون) للمرحلتين المُتوسطة والاعداديّة يوم غد الخميس الموافق 22 من شباط 2024 مع خالص أمنياتنا بالتوفيق والنجاح".