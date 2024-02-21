الصحة النيابية: وباء الحصبة لدى الأطفال بدأ الانتشار في الديوانية

وقال الغرابي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "عدد المصابين بمرض الحصبة لدى الاطفال بلغ 1231 إصابة، بينهم حالتا وفاة، من تاريخ 2 كانون الثاني ولغاية 20 شباط".



وأضاف النائب الغرابي، أن "هذا يعتبر وباء بدء بالانتشار في المحافظة".

ويعد مرض الحصبة من الإمراض الفايروسية الانتقالية الحادة والمعدية التي تصيب الأطفال وتسبب لهم بعض المضاعفات التي تكون خطيرة في بعض الأحيان، ومن أعراض المرض ارتفاع درجة حرارة المصاب إضافة إلى رشح وسعال ورمد، يتبع ذلك طفح على جميع أجزاء الجسم.



يشار إلى انه في عام 1963 توصل فريق من علماء الفيروسات، وعلى رأسهم الباحث الأميركي رجون فرانكلين اندروز، إلى إنتاج لقاح مضاد لهذا المرض، ومع بداية تسعينيات القرن الماضي أدى هذا اللقاح إلى نُدرة انتشار المرض في بعض الدول.