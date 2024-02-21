بـ 25 الف دولار.. السجن 15 سنة لمدان قام ببيع "ابنته" في بغداد

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة بيع (ابنته) لقاء مبلغ مالي.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان قام ببيع ابنته البالغة من العمر سبعة أشهر في بغداد لقاء مبلغ مالي مقداره (25) الف دولار".



وأضاف أن "الحكم بحقه صدر وفقا لأحكام المادة 6/اولا وثانيا وخامسا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".