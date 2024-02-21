وذكر المقرب من الصدر "صالح محمد العراقي"، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "مرة أخرى تمتد يد الفساد لتؤجج الفتنة وفيكم سمّاعون لهم مع شديد الأسف، ومن هنا أنقل لكم ما قاله الصدر القائد رعاه الله:‏"إن كل من يتفاعل إيجابياً أو سلبياً مع أفعال الفاسدين والمليشـيات الوقحة من أعمال عنف وقتل واغتيال فهم منهم.. ونبرأ الى الله ورسوله وأهل بيته منهم أجمع وعلى المؤمنين المخلصين أن يتجنبوا الخوض بالدمـاء والفتـن وعليهم إلتزام (الكهف) وإلا فليعتبر نفسه مطروداً وعلى الجميع مقاطعته كما يقاطع أهل الفساد الذين يريدون تأجيج الفتن بعد أن تصالحوا وتولوا المحتل وأذنابه.. ومن يتولهم منهم أو منكم فأولئك هم الفاسدون"وأضاف الصدر، "يجب أن لا تتشبهوا بأفعالهم وخططهم الخبيثة التي لا تنبئ إلا عن حقد ضغين وخصوصاً بعد أن أنجانا الله من الفساد وظلوا فيه يعمهون. وأخيراً: أذكركم بقول مرجعكم: لا تقولوا قولاً ولا تفعلوا فعلاً إلا بعد مراجعة الحوزة... وإلا فأنتم عاصون ولا عزاء لكم.. وسيكون عصيانكم فراقاً بينكم وبين قائدكم الى يوم الدين".