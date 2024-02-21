هزة أرضية تضرب نينوى

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 01:38:20 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،1) درجة وتبعد (10) كم شمال شرق زمار من محافظة نينوى".وأشار الى انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر. وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات أخرى".