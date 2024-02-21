عدسة السومرية توثق غرق أحد أشهر مقاهي بغداد

وضربت موجة مطرية نهاية الأسبوع الماضي، وبداية الأسبوع الحالي العاصمة بغداد ومحافظات أخرى ما أدى إلى حدوث سيول واعصار في مناطق متفرقة بينها ديالى.ومن المتوقع أن تضرب موجة مطرية جديدة أجواء العراق خلال الأسبوع المقبل.أدناه الصور: