"كَسر" أنبوب نفط رئيسي في البصرة.. مصدر يكشف التفاصيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتعرض أنبوب نفط رئيسي في محافظة البصرة إلى كسر؛ جراء تأثره بأعمال حفر.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "أنبوب نفط رئيسي تعرض لكسر أثناء أعمال حفر وبناء في بوابة الكرمة بمنطقة ابو صخير القريبة من مركز محافظة البصرة".



وبين، أن "الانبوب ينقل النفط الخام ويمر في مناطق قضاء الكرمة".