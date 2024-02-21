كربلاء تعطل الدوام يومين الأسبوع المقبل

قررت محافظة كربلاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين خلال الأسبوع المقبل.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي خلال مؤتمر صحافي عقده في المحافظة وحضرته السومرية، إن "العطلة ستكون يوم الأحد والاثنين خلال زيارة النصف من شعبان".

وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق الى مرقد الإمام الحسين (ع) في كربلاء لتقديم التهاني بذكرى ولادة الإمام المهدي (ع).