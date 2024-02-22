خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى معارض النهضةشارع بورسعيد من مجسر النخسل الى نفق باب الشرجيشارع قطر الندى لغاية صعدة جسر الجادريةشارع وجسر الطابقينشارع معسكر الرشيد من الجامعة التقنية الى صعدة سريع الدورةشارع المطار من صعدة سريع حي الجامعة الى دخول المنطقة الخضراءشارع الأردن في اليرموكالشارع بين مجسر البنوك ونفق النداءشارع المشاتل لغاية ساحة عنتر فضلا عن شارع كورنيش الاعظميةازدحام من متنزه الشالجية الى مقبرة براثاشارع 14 رمضان من المجسر على 14 تموز ولغاية مستشفى الطفل المركزيسريع أبو غريب لغاية حديقة اللقاءشارع المنصور وتقاطع الروادشارع دمشق من نفق العلاوي الى معرض بغداد الدوليساحة النسور من كل الاتجاهات وساحة قحطانسريع القادسية لغاية ساحة الاحتفالات