التربية تعلن نتائج الامتحانات التمهيدية للثالث المتوسط والسادس الاعدادي

السومرية نيوز - محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات التمهيدية للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بفرعيه (العلمي، الادبي) للعام الدراسي 2023-2024.

وذكرت الوزارة ان النتائج بشكل ملفات يتم الدخول اليها عبر الرابط الالكتروني لقناة الوزارة الرسمي عبر برنامج التلغرام:





اليكم النتائج أدناه

