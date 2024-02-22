توجيه من وزيرة المالية بشأن اجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزيرة طيف سامي وجهت باستمرار الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت في دائرة المحاسبة لاستكمال اجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الحالي".والثلاثاء الماضي 20 شباط، أعلنت وزارة المالية، إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الجاري.