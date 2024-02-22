تظاهرة امام ديوان محافظة البصرة.. هذه المطالب (صور)

السومرية نيوز – محليات



تجددت، اليوم الخميس 22 شباط/ فبراير 2024، تظاهرات الخريجين من شريحة المهندسين امام ديوان محافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وقال مراسل السومرية، إن "العشرات من شريحة المهندسين خرجوا في تظاهرة امام ديوان محافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل".



وأشار مراسلنا، إلى أن "هناك انتشاراً أمنياً كبيرا حائط بالتظاهرة من قبل شريحة المهندسين امام ديوان محافظة البصرة".