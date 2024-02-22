وقالت وزارة الموارد المائية ان الخزين المائي للعراق منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي أواخر عام 2023، وحتى الان، أي خلال شهرين فقط، ارتفع 5 مليار متر مكعب، من بينها مليار متر مكعب فقط خلال الموجة المطرية الأخيرة التي استمرت 3 أيام، أي ان 20% من المياه التي زادت من الخزين المائي للعراق، جاءت في 3 أيام، مقابل احتياج الـ80% المتبقية الى اكثر من 40 يومًا.وبعد موجة الامطار الثقيلة، قامت وزارة الموارد المائية بتصريف كميات المياه عبر سدة سامراء نحو بغداد والجنوب لانعاش الأنهر والاهوار، وبواقع اكثر من الفي متر مكعب بالثانية، ولمدة 72 ساعة، مايعني قرابة نصف مليار متر مكعب تم دفعها تجاه الأنهر والاهوار.ومن هنا، اختارت السومرية نيوز، مشاهدة الاهوار بالاقمار الصناعية ومعرفة ما اذا كانت قد ارتفعت مساحتها المغمورة بالمياه ام لا، خصوصا وان الاهوار انخفضت مساحتها بأكثر من 60% منذ عام 2019 وحتى الان بسبب الجفاف.واظهرت صور الأقمار الصناعية التي راجعتها السومرية نيوز، ارتفاع مساحات الاهوار المغمورة بالمياه، ولاسيما هور الحمّار الذي يعد الأكبر بين اهوار جنوب العراق من حيث المساحة، حيث أجرينا مقارنة لمستويات الاهوار في نوفمبر 2023 أي قبل 4 اشهر من الان وقبل بدء موسم الامطار، مقارنة بمستويات الاهوار يوم امس 21 شباط 2024.