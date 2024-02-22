العراق على موعد مع الأمطار.. تعرف على طقس الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة فوق المرتفعات الجبلية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في أقسامها الغربية بعد الظهر، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بعد الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد".وبينت الهيئة أن "طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع زخات مطر خفيفة في الصباح الباكر يتحول خلال النهار إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار صباحاً يتحول خلال النهار إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد".وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم يتحول إلى غائم ليلاً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".