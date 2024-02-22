الزراعة تحصي أسباب ارتفاع اللحوم في الأسواق

وبحسب بيان للوزارة ورد لـ"السومرية نيوز"، جاءت الأسباب على النحو التالي:•الطلب المحلي المتزايد بشكل كبير على اللحوم الحمراء المحلية تحديدا لاتجاه ذائقة المواطن العراقي باتجاهها بعيدا عن اللحوم المستوردة والتي هي متوافرة في الأسواق بأسعار معتدلة تتراوح بين تسعة الاف دينار للحوم الأغنام وستة الاف دينار للحوم الأبقار.•انتقال جميع مربي الماشية باتجاه مناطق البادية لوجود المياه والبساط العلفي الاخضر في هذه المناطق بفعل امطار الخير التي هطلت في ايام الشتاء الحالي والذي يوفر لهم بيئة مناسبة لتربية وتسمين مواشيهم٠•نفوق الاف رؤوس حيوانات الجاموس في مناطق الاهوار نتيجة لجفاف مساحات واسعة منها في فصل الصيف الماضي.أما معالجات وزارة الزراعة فجاءت على النحو التالي:• تعليق اجازات الاستيراد وتسهيل اجراءات استيراد اللحوم الحمراء من مختلف المناشيء الرصينة مع الأخذ بنظر الاعتبار الضوابط والشروط الصحية.• السماح باستيراد الابقار والاغنام الحية لأغراض التربية والذبح وهذا يحدث لأول مرة لمعالجة حاجة السوق للحوم الحمراء.• دعم الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وتقديم القروض الميسرة للمربين والعاملين في هذا المجال.•تسهيل حركة نقل الثروة الحيوانية بين مختلف المحافظات.ومن المتوقّع ان تشهد اسعار اللحوم الحمراء انخفاضاً تدريجيا في اسعارها نهاية الشهر الثالث مع بدء عودة المربين الى مناطقهم الأصلية والتوجّه نحو بيع مواشيهم بعد انتهاء مدّة تسمينها وايضا تحقق الآثار التي ذكرت فيما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية لأغراض التربية والذبح ما سينعش الأسواق ويحقق وفرة في اللحوم المختلفة بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المواطنين.