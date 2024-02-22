بجانبها طفلة رضيعة.. العثور على جثة امرأة مقتولة في ذي قار

وذكر المصدر لـ السومرية نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على جثة امرأة في العشرينيات من عمرها مقتولة برصاصتين في الرأس، في منطقة نائية غربي مدينة الناصرية، وإلى جانب الجثة طفلة رضيعة".وبين المصدر، أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما أرسلت الرضيعة إلى الجهات المختصة لغرض تبينها وعلاجها".