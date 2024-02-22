الصدر يؤكد لعائلة أيسر الخفاجي: سنتابع ملف القضية

وقال اعلام التيار الصدري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اتصل السيد مقتدى الصدر شخصياً بوالدة الشهيد المغدور أيسر الخفاجي رحمه الله، ويقدّم تعازيه ومواساته داعياً الله سبحانه وتعالى أن يلهم عائلة الشهيد الصبر والسلوان".وأضاف: "وأكد لهم متابعته المباشرة لملف القضية مع الجهات القضائية والقانونية حتى يتمّ الوصول الى الجناة لينالوا جزاءهم العادل".