ممتاز في "رانيا" وخطير جدًا شرق واسط.. خارطة جودة الهواء في العراق للـ24 ساعة القادمة

وبحسب خارطة تلوث الهواء التي تتبعتها السومرية نيوز، فأنه من الان وللـ24 ساعة القادمة أي حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت، سيكون الهواء ممتازا في مناطق قضاء رانيا شمال السليمانية فقط، وسيكون مقبولا في معظم مناطق محافظة ديالى والديوانية وبادية السماوة.وستكون جودة الهواء سيئة في معظم مناطق محافظات دهوك واربيل وصلاح الدين وشرق وشمال الانبار، والمناطق المحصورة بين جنوب ذي قار وغرب البصرة وشرق السماوة.وسيكون الهواء غير صحي في البصرة وميسان والكوت، وبغداد، فيما سيكون غير صحي تماما في شمال واسط وجنوب شرق ديالى على الحدود مع ايران، وكذلك في مناطق غرب الانبار على الحدود مع سوريا والأردن فضلا عن جنوب غرب الانبار وغرب السماوة في البادية المرتبطة مع السعودية.وسيكون الهواء خطيرا جدا على طول الحدود مع ايران من مندلي في ديالى لغاية ناحية الشيخ سعد في واسط.