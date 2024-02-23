المطاعم بالمرتبة الرابعة وثلث الأموال للتسوّق.. خارطة توزيع الانفاق الشهري للعراقيين

وجاء الانفاق على التسوق بالمرتبة الأولى ويستحوذ على اكثر من 32% من الانفاق الشهري، فيما يأتي ايجار السكن ثانيًا ليسيطر على 19.7% من الانفاق الشهري، وفي المرتبة الثالثة جاء التنقل والذي هيمن على نحو 14% من الانفاق الشهري، بحسب بيانات إحصائية لموقع نيمبو، وتابعتها السومرية نيوز.وفي المرتبة الرابعة جاءت المطاعم، والتي سيطرت على 12.5% من الانفاق الشهري، وفي المرتبة الخامسة جاءت الخدمات العامة بنسبة انفاق 11% من اجمالي الانفاق الشهري، وفي المرتبة السادسة جاءت الرياضة والترفيه وبنسبة انفاق اكثر من 8% من اجمالي الانفاق الشهري.