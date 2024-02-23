خلال افتتاح مصفى الشمال.. السامرائي يستقبل السوداني في صلاح الدين

وذكر بيان لمكتب السامرائي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "شارك صباح اليوم في حفل افتتاح مصفى الشمال برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبحضور وزير النفط حيان عبدالغني وعدد من النواب وكبار المسؤولين المحليين".ويأتي تأهيل المصفى في عهد السوداني، وفق البيان، "كخطوة مهمة في طريق تنفيذ البرنامج الحكومي وبإشراف مباشر من دولته ليعاود العمل بعد توقف دام أكثر من 10سنوات وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 الف برميل يومياً، وليوفر مزيداً من فرص العمل لأهالي المحافظة ويسهم في تعزيز المنتوج الوطني من المشتقات النفطية بدلاً عن الاستيراد لتعزيز خزينة الدولة".