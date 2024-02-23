نائب: مصفى الشمال أثبت جدية حكومة السوداني في العمل

وقال سكر في بيان، إن "ما قامت به الحكومة العراقية من إعادة تأهيل مصفى الشمال في بيجي من كوادر عراقية يؤكد جديتها في العمل وتطبيق جميع مفردات البرنامج الحكومي وربما هذا يحدث للمرة الأولى".وأضاف أن "المصفى تم إعادته للعمل بتكاليف قليلة بعيداً عن تعقيدات الشركات الأجنبية"، معرباً عن شكره لرئيس الوزراء وكل من عمل لإعادة العمل في هذا المصفى".وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مصفى الشمال في بيجي بعد إعادة تأهيله، وتوقف دام أكثر من 10سنوات.