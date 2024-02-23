محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل

وقالت المحافظة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه قرر مجلس المحافظة تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل لمناسبة ولادة الامام المهدي (عليه السلام)".الوثيقة ادناه: