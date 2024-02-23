ذي قار والبصرة تعطلان الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل

وقال الناطق الاعلامي بإسم مجلس محافظة ذي قار ياس الخفاجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس عبد الباقي العمري قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين القادم لجميع المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة ماعدا الصحية والخدمية منها وبنسبة ٥٠% وذلك لإتاحة الفرصة للموظفين لآداء شعيرة الزيارة الشعبانية المباركة".فيما قالت الدائرة الاعلامية في مجلس محافظة البصرة، ان "المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل لمناسبة الزيارة الشعبانية".