واسط تنضم الى المحافظات المعطلة الاثنين المقبل

أعلنت محافظة واسط، اليوم الجمعة، عن تعطيل الدوام الرسمي الإثنين المقبل لمناسبة النصف من شعبان.

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل لمناسبة النصف من شعبان".



وكانت محافظات ميسان وذي قار والبصرة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل لمناسبة النصف من شعبان.