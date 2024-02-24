بابل تنضم الى المحافظات المعطلة الاثنين المقبل

وذكر فيحان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب قرار مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين 27/2/2024 بمناسبة ولادة الإمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) المصادف الخامس عشر من شهر شعبان".واكد فيحان، "إستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".ويوم أمس، أعلنت محافظة ذي قار والبصرة واسط وميسان، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل لمناسبة ولادة الامام المهدي (عج).