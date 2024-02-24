أعلى مستوى له كان في 1979.. العراقي بالمرتبة 164 عالميًا باستهلاك الاسماك

وبحسب اخر بيانات متوفرة محلية وعالمية وتابعتها السومرية نيوز، فأن العراق يحل في المرتبة 164 من اصل 200 دولة حول العالم باستهلاك الأسماك، وبلغ نصيب الفرد من استهلاك الأسماك بواقع 3.3 كغم في السنة.وبلغ اعلى استهلاك للفرد من الأسماك في العراق عام 1979، وبلغ حينها 4.3 كغم في السنة، اما ادنى مستوى فكان في عام 2003، وبلغ حينها 0.77 كغم في السنة.