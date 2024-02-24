مجلس النجف يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل

السومرية نيوز – محليات



أعلن مجلس محافظة النجف الأشرف، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساته يوم الإثنين المقبل بمناسبة زيارة النصف من شعبان.

وقال المجلس في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، "نبارك للعالم الإسلامي ومراجع الدين العظام والشعب العراقي بمناسبة زيارة النصف من شهر شعبان المبارك ذكرى ولادة الامام المهدي المنتظر (عج)".



وأضاف المجلس، أنه "بهذه المناسبة المباركة قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين القادم المصادف ٢٦/٢/٢٠٢٤ لكافة دوائر الدولة في المحافظة باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية لإتاحة الفرصة امام أهالي المحافظة لأداء الزيارة المباركة".