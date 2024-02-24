البرلمان يشكل لجنة "تقصي" بشأن الاعتداء على مهندسي البصرة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن المندلاوي "وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة موضوع الاعتداء على عدد من المهندسين المتظاهرين في محافظة البصرة، ويؤكد ان مجلس النواب لن يقبل بالتجاوز على اي مواطن يطالب بحقوقه".ووجه المندولاي، وفق البيان، "لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، ولجنة النفط والغاز، بتشكيل لجنة للوقوف على اسباب تعيين بعض الشركات النفطية للاجانب بنسب عالية مقارنة بالعمالة العراقية".ويوم الثلاثاء الماضي، أفاد مصدر أمني، بتعرض المهندسين المتظاهرين أمام شركة غاز البصرة، إلى اعتداءات بالضرب على يد قوات "مكافحة الشغب".وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوات مكافحة الشغب اعتدت بالضرب على المهندسات والمهندسين المتظاهرين أمام شركة غاز البصرة على طريق سفوان – بصرة".وبين، أن "هؤلاء مستمرون بالتظاهر منذ أكثر من سنة للمطالبة بتوفير العمل ورفض العمالة الأجنبية التي غزت الشركات النفطية بمحافظة البصرة".