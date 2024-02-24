بينهم امرأة.. مصرع واصابة 4 اشخاص بانقلاب عجلة جنوبي ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمصرع شخصين واصابة اثنين اخرين اثر انقلاب عجلة على الطريق السريع جنوبي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "انقلاب عجلة على الطريق السريع ناصرية_ بصرة تسبب بمصرع امرأة ورجل واصابة اثنين اخرين جنوب الناصرية ".



وأضاف، ان "الحادث كان نتيجة انفجار الإطار الخلفي".

