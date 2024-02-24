اعتقال 5 تجار مخدرات في كربلاء

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باعتقال 5 تجار مخدرات في كربلاء.

وذكر المصدر في بيان رود لـ السومرية نيوز، ان " مديرية شؤون المخدرات في كربلاء القت القبض على 5 تجارمخدرات في محافظة كربلاء".

وأضاف، ان " المتهمين بصحبتهم كيلو ونصف من مادة الكريستال المخدرة".