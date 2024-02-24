محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لمدة يومين

قرر مجلس محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين في المحافظة، لتنضم الى المحافظات التي قررت تعطيل الدوام بمناسبة زيارة النصف من شعبان.

وقال إعلام المجلس في بيان، إن "محافظة الديوانية يعطل الدوام ليومي الأحد والاثنين باستثناء الدوائر الخدمية والامنية".

وقررت محافظات عراقية عدة، تعطيل الدوام الرسمي بعد يوم غد الاثنين، بمناسبة الزيارة الشعبانية.

وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق الى مرقد الإمام الحسين (ع) في كربلاء لتقديم التهاني بذكرى ولادة الإمام المهدي (ع).