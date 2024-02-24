النجف تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

وقال المجلس في بيان، إنه "نظرا لاستمرار هطول الامطار في محافظة النجف الاشرف والتي من المتوقع استمرار هطولها ليوم غد ولتعذر وصول الموظفين وطلبتنا الاعزاء الى اماكن دوامهم وحفاظا على سلامة الجميع .. فقد قرر مجلس محافظة النجف الاشرف وعلى لسان رئيسه حسين العيساوي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد المصادف ٢٠٢٤/٢/٢٥ وباستثناء الدوائر الامنية والخدمية".وكان مجلس محافظة النجف قرر، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساته يوم الاثنين المقبل بمناسبة زيارة النصف من شعبان.